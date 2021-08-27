لتنفيذ الفواصل.. غلق كلى للمآوى الدورانية وكوبرى الهجانة بمحور شينزو أبى

غلق للمآوى الدورانية بدءًا من الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف الليل" يوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 29-8-2021م.
غلق كوبرى الهجانة فى الاتجاه القادم من مصطفى النحاس تجاه طريق السويس "جاردنيا" بداية من الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف الليل" يوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 29-8-2021م.
غلق كوبرى الهجانة فى الاتجاه القادم من طريق السويس إتجاه مدينة نصر بداية من الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف الليل" يوم الأحد الموافق 29-8-2021م ، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 29-8-2021م.
كما تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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