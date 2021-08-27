لتنفيذ الفواصل.. غلق كلى للمآوى الدورانية وكوبرى الهجانة بمحور شينزو أبى

جدة - نرمين السيد - تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، تزامنًا مع بدء بعض الأعمال الإنشائية بكبارى محورشينزو أبى، مما يستلزم الغلق الكلى للمآوى الدورانية وكوبرى الهجانة بمحور شينزو أبى، لتنفيذ أعمال الفواصل وذلك على النحو التالى:-





غلق للمآوى الدورانية بدءًا من الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف الليل" يوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 29-8-2021م.

غلق كوبرى الهجانة فى الاتجاه القادم من مصطفى النحاس تجاه طريق السويس "جاردنيا" بداية من الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف الليل" يوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 29-8-2021م.

غلق كوبرى الهجانة فى الاتجاه القادم من طريق السويس إتجاه مدينة نصر بداية من الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف الليل" يوم الأحد الموافق 29-8-2021م ، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 29-8-2021م.

كما تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.