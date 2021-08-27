/647429/هنادي-مهنا-تهنأ-ريم-سامي-بخطبتها-على-طارق-هيمن

وجهت الفنانة هنادي مهنا رسالة تهنأة للفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بعد إتمام خطبتها مساء أمس الخميس الموافق 26 من شهر أغسطس على رجل الأعمال طارق هيمن.

دوت الخليج يرصد رسالة هنادي مهنا لريم سامي بعد حفل خطبتها على طارق هيمن

نشرت هنادي مهنا صورة جمعتها بريم سامي من حفل خطبتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه، قائلة: “أختي كانت أجمل عروسة بارك الله فيك بالسعادة والمحبة. ربنا يتمملكوا على خير يراب. أحبك”.

واحتفلت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بحفل خطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، بقرية سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي بحضور عدد محدود من الأصدقاء والأقارب من العائلتين، وظهرت ريم سامي خلال حفل خطبتها فستانًا قصيرًا باللون الأبيض بنظام أوف شولدر وذات أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، بينما ارتدى طارق هيمن بذلة باللون الرمادي وقميصًا أبيض.

ريم سامي تتألق بمسلسلات رمضان

ويُشار إلى أن ريم سامي بدأت مشوارها الفني عام 2018 من خلال مشاركتها في مسلسل «للحب فرصة أخرى» بطولة الفنانة داليا البحيري، وبعدها شاركت في مسلسل «ولد الغلابة» بطولة الفنان أحمد السقا ومي عمر، ومن إخراج شقيقها محمد سامي وتأليف أيمن سلامة، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا حيث اتقنت من خلاله اللهجة الصعيدية.

كما شاركت ريم سامي في مسلسل «البرنس» وجسدت «نورا» شقيقة محمد رمضان من إخراج شقيقها محمد سامي الذي عرض في مارثون دراما رمضان 2020، وشاركت في رمضان الماضي 2021 في مسلسل «نسل الأغراب».

كما انتهت النجمة الشابة ريم سامى من قراءة سيناريو مسلسل جديد تشارك به فى الموسم الدرامى الرمضانى 2022.