رسمياً.. مانشستر يونايتد يقدم عرضاً إلى يوفنتوس لضم كريستيانو رونالدو

/647426/رسميا-مانشستر-يونايتد-يقدم-عرضا-إلى-يوفنتوس-لضم-كريستيانو-رونالدو

وفقًا للصحفي "فابريزو رومانو"، تلقى يوفنتوس منذ قليل عرضًا رسميًا من مانشستر يونايتد لشراء كريستيانو رونالدو.

وأشار إلى أنهم مستعدون للتوصل إلى اتفاق لإتمام الصفقة، قبل نهاية انتقالات الصيف الجارية بنهاية أغسطس.

وأكد الصحفي روميو أجريستي، أن عرض مانشستر يونايتد تبلغ قيمته 28 مليون يورو، لشراء رونالدو من يوفنتوس، وبات الاتفاق قريبًا.

وكان ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس قد أكد في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعه أنّ رونالدو أخبره برغبته في الرحيل عن يوفنتوس.