/647424/آخر-تطورات-رحيل-كريستيانو-رونالدو-عن-يوفينتوس
بات النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو حديث الصحف الأوروبية والعالمية بعدما تناولت الصحف خبر رحيله عن فريقه يوفنتوس الإيطالي.
وأكّد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أنّ رونالدو أخبره برغبته في الرحيل عن يوفنتوس.
وأضاف: "رونالدو أخبرني بالأمس أنه لم يعد لديه أي نية للعب ليوفنتوس، لذلك لن يكون متواجداً في مباراة الغد".
وتابع: "علينا أن نشكر رونالدو على ما قدمه، كان مثال جيد للشباب، أعود وأكرر يجب أن نستمر".
وأكد مراسل قنوات بي إن سبورتس في إيطاليا والمقرب من نادي يوفنتوس “حسين ياسين”، أن رونالدو لم يتدرب اليوم الجمعة، حيث ودع زملاؤه وغادر مركز تدريبات الفريق في تورينو.
المؤتمر الصحفي
وشهد المؤتمر الصحفي للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الجمعة أجوبة بشأن ضم رونالدو لصفوف السيتي.
وقال غوارديولا: " أقول نفس الشيء، سيقرر كريستيانو المكان الذي يريد أن يلعب فيه، وليس مانشستر سيتي، وليس أنا، هناك أشياء كثيرة بعيدة"، ليعيد مسألة حسم الصفقة لرغبة رونالدو نفسه".
يوفينتوس
وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإنّ مانشستر سيتي انسحب من صفقة رونالدو وتخلى عن فكرة ضمه.
ورفض يوفنتوس فكرة التخلي عن رونالدو بشكلٍ مجاني وحددت إدارة أندريا أنييلي مبلغ يترواح من 25 إلى 35 مليون يورو للموافقة على بيعه سواء لفريق مانشستر سيتي أو أي فريق آخر.
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