في مصر تعرف على الطريقة الخاصة باسترجاع رقم طلب لقاح كورونا

وفرت وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية موقع إلكتروني للتسهيل على المواطنين التقدم لأخذ موعد للقاح كورونا وقد أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أنه يجب تلقي اللقاح قبل دخول المدارس والجامعات وهذا جعل جميع المواطنين يتسارعون للتقديم على الموقع لأخذ موعد، وفي هذا المقال سوف نوضح طريقة استرجاع رقم طلب لقاح كورونا.

وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية وفرت موقع الكتروني يتم من خلاله التسجيل لأخذ موعد لقاح كورونا، وتم التأكيد من قبل وزيرة الصحة الدكتورة القديرة هالة زيدان يجب على جميع الطلاب قبل دخولهم المدارس والجامعات أن يأخذوا اللقاح ، ومن خلال الموقع الالكترونى سارع جميع المواطنين فى الأخذ للقاح كورونا .

ومن خلال مقالتنا عبر موقع ثقفنى نوضح لكافة متابعينا الطريقة الخاصة باسترجاع رقم طلب لقاح كورونا

الطريقة الخاصة باسترجاع رقم طلب لقاح كورونا

اولا يجب الذهاب الى الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان المصرية . ثم يتم النقر على كلمة متابعة حالة الطلب . يتم كتابة اخر اربع ارقام الرقم القومى أو جواز السفر الخاص بة . ثم يتم النقر على كلمة استفسار . اذا لم يتم تحديد موعد لتلقي اللقاح فى هذة الحالة يتم عرض بيانات الطلب . صاحب الطلب اذا لم يتم التزامه بالحضور فى اليوم الذى تم تحديده لتلقي اللقاح ، يجب فى هذه الحالة عرضرسالة يتم كتابة فيها أن يجب التفعيل فورا . يجب أن يتم تعديل البيانات مرة أخرى . فى حالة اذا اردت حجز موعد مرة أخرى يجب عليك بإعادة التفعيل . وفى النهاية سوف يتم تلقى رسالة بانة تم التفعيل بنجاح وانة يتم لك اختيار موعد مرة أخرى لتلقي اللقاح .

الطريقة الخاصة بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا