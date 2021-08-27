/647422/الوداد-المغربي-يقطع-الطريق-على-الرجاء-ويضم-صلاح-الدين-بن-يشو

كشفت مصادر داخل إدارة فريق الوداد البيضاوي، أن إدارة الفريق نجحت في حسم صفقة اللاعب "صلاح الدين بن يشو"، نجم فريق أولمبيك آسفي.

وترددت أنباء كثيرة في الأيام الماضية تفيد أن اللاعب كان محط اهتمام كثير من الأيام المغربية مثل الرجاء الذى كان يلاحق الوداد علي ضم الاعب حتي أبدي اللاعب رغبته في الإنضمام الي صفوف الوداد المغربي.

وأكدت المصادر أن اللاعب وقع مع الوداد المغربي عقد يمتد لـ 3 سنوات، بقيمة مالية بلغت 300 مليون.

ثالث صفقاص الوداد

ويعد بن يشو ثالث صفقة في صفوف الوداد البيضاوي هذا الموسم ، بعد تعاقده مع كل من رضا الجعدي وشعيب الفيضي، فيما لازال الفريق يبحث عن مهاجم صريح لتعويض رحيل هداف الفريق أيوب الكعبي.