عاجل.. الرئيس السيسى يشارك فى القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس فى القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، والتى تنظمها ألمانيا سنوياً بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.





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