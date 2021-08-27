/647419/نتائج-التصفيات-قبل-النهائية-بين-أمانات-المحافظة-الخمسة-بدوري-كرة-القدم--انت-البطل

أعلنت امانة الحزب بالوادي الجديد، برئاسة جمال آدم، أمين الحزب، وبإشراف المهندس أحمد حلمي، أمين شباب المحافظة، نتائج التصفيات قبل النهائية بين المراكز الخمسة: "فريق البساتين عن مركز الخارجة-فريق الراشدة عن مركز الداخلة-فريق عدن عن مركز باريس-فريق تنيدة عن مركز بلاط-فريق الكفاح عن مركز الفرافرة"، على أن يتم تحديد مواعيد تصفيات المحافظة في الفترة من 5سبتمبر حتى 20سبتمبر المقبل.

تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والامين العام وزعيم الاغلبية بمجلس النواب نتائج دوري مستقبل وطن أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز - يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية. ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه. ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

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