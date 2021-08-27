/647417/فريق-الزرقا-بطلا-لدوري-حزب-مستقبل-وطن-بامانة-مركز-الزرقا

حقق فريق الزرقا الفوز علي فريق قرية السلام بستة اهداف مقابل ثلاثة اهداف حيث بدأت المبارة حماسية من الفرقين وتقدم فريق قرية السلام بهدفين قبل يستطع فريق الزرقا في التقدم بالنتيجة ادار المباراة تحكيميا الكابتن شريف حسن وبهذه النتيجة يحصل فريق الزرقا علي المركز الاول ويتوج بطلا لدوري حزب مستقبل وطن بنسخته الثالثة بامانة مركز الزرقا ويحصل فريق قرية السلام علي المركز الثاني بوصافة الدوري في حين حصل فريق كفر المياسرة علي المركز الثالث وتم تسليمهم الجوائز وتكريم عدد من المشاركين والمنظمين للبطولة

تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والامين العام وزعيم الاغلبية بمجلس النواب نظمت امانة حزب مستقبل وطن بامانة مركز الزرقا حفلا ختاميا بحضور المهندس احمد صبري عضو الامانة المركزية لحزب مستقبل وطن بالقاهرة و النائب محمد الحصي عضو مجلس النواب و أمين عام الحزب بالمحافظة والمستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة والكابتن سمير موسي رئيس نادي الزرقا الرياضي و النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ و أمين الحزب بمركز الزرقا والراعي الرسمي للدوري بمركز الزرقا و المهندس طارق بدوي أمين النقل والمواصلات بالمحافظة و الاستاذ محمد حمود امين شباب المحافظة ورئيس اللجنة المنظمة والاستاذ محمد قورة امين اعلام المحافظة والاستاذ علي النجار امين تنظيم مركز الزرقا والمهندس اسلام سليم امين شباب مركز الزرقا وامناء عدد من مراكز المحافظة وامناء الوحدات الحزبية وعدد من اعضاء الحزب.

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