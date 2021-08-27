/647416/كل-ماتريد-معرفته-عن-موعد-تتويج-الزمالك-بالدوري

نجح الفارس الأبيض في تحقيق لقب بطولة الدوري المصري للمرة ال١٣ في تاريخ ميت عقبة بعدما تغلب علي الإنتاج الحربي في الجولة ال٣٣ وقبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري بفارق عدد من النقاط عن الغريم التقليدي "النادي الأهلي".

وتنتظر جماهير القلعة البيضاء موعد تسليم درع الدوري، وذلك بعد تسليم النادي الأهلي للدرع لاتحاد الكرة تمهيدًا لتسلميه للقلعة البيضاء. محمد الإتربي وأكد محمد الأتربي نائب رئيس الزمالك علي تسلم درع الدوري المصري الممتاز عقب خوض مباراة اليوم أمام فريق البنك الأهلي، كما سيجري البنك ممراً شرفياً لنجوم الزمالك احتفالاً بتتويجهم بلقب الدوري . وانتهى اتحاد الكرة من إعداد وتجهيز درع الدورى لتسليمه لأبناء ميت عقبة، حيث تمت عملية تلميع الدرع بجانب نحت عبارة "الزمالك بطلا لدرع الدورى 2020 - 2021". شيكابالا ومن المتوقع أن يرفع نجم الزمالك "شيكابالا " درع الدوري باعتباره كابتن الفريق الأبيض وأكبر لاعبيه سناً.

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