المشروع القومي لحدائق الفسطاط ..الأكبر في الشرق الأوسط (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فيديو للمشروع القومي لحدائق الفسطاط الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة 500 فدان بقلب التاريخية. ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع وضغط المخطط الزمني؛ نظراً لما سيحققه هذا المشروع من نقلة حضارية بالمنطقة، وإحياء أول عاصمة إسلامية في أفريقيا، والحفاظ على العمارة الإسلامية الخالدة بها؛ لتصبح مدينة الفسطاط مُتحفا مفتوحا أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم، كما يستهدف المشروع إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

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