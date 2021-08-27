صور.. إزالة إشغالات الباعة بميدان المرسى أبو العباس فى الإسكندرية

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شارك فى الحملة المختصين فى الحى ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة ومسئولى الرصد البيئى بالمحافظة، حيث استهدفت الحملة الباعة الجائلين والبلطجية والخارجين عن القانون داخل أسوار حديقة البوصيرى بميدان أبو العباس.
بدأت الحملة فى تنفيذ إزالة عدد كبير من الإشغالات، وطرد الخارجين عن القانون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.
وقال حسام الشيخ، رئيس حى الجمرك، إن الحملة مستمرة عدة أيام لحين الانتهاء من تطهير الميدان والارتقاء به بما يليق بمكانته وأهميته التاريخية.
وأكد رئيس الحى فى تصريح له اليوم، استمرار الحملات لتمشيط الميادين والشوارع الرئيسية بنطاق الحى طبقا لتكليفات المحافظ.
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