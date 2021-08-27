بعد حصدها لفضية طوكيو 2020.. كل ما تريد معرفته عن رحاب أحمد.. خطأ طبي أوصلها العالمية.. كواليس رحلة بنت الشرقية مع رفع الأثقال

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نجحت البطلة المصرية رحاب أحمد في التتويج بالميدالية الفضية في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الاي تقام خلال الفترة الحالية في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج قصة كفاح البطلة رحاب أحمد في منافسات رفع الأثقال ببارالمبياد طوكيو لكسر المستحيل.

ولدت طفلة طبيعية إلى أن أصيبت وعمرها عام ونصف وتم إعطاؤها حقنة خطأ تسببت لها فى شلل أطفال ، في قرية الحواط مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وحٌرمت من التعليم بسبب ظروفها الصحية حتى حصلت على ليسانس أداب قسم إنجليزى سنة 2013، حتى دخلت لعبة رفع الأثقال بـ«الصدفة» عن طريق المدرب عبد الحكيم فارس.

منافسات بارالمبياد طوكيو 2020

وحصلت علي الميدالية الذهبية ببطولة دبى عام 2013، قبل أن تحصد ذهبية بطولة فزاع عامي 2015 و 2016.

ونجحت في التتويج بفضية ريو دي جانيرو، فضلا عن فوزها بذهبية بطولة العالم بالمكسيك 2017.

وتوجت بذهبيتين في منافسات الفردي والفرق ببطولة العالم بكازاخستان في 2019، بينما في عام 2018 توجت بذهبية بطولة الأمم الإفريقية بالجزائر.

صنفت الأولى عالميا في وزن 50 كجم، بينما تحلم بالتتويج بالذهب في طوكيو على طريقة محاربو الساموراي.

البعثة المصرية

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

إنجاز تاريخي لمصر

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.