/647412/الشبان-و-الواى-يقيمان-حفل-تأبين-شريت-وجنيدي-بأسيوط

نظمت هيئة الشبان العالمية "الشبان المسلمين سابقاً" برئاسة السفير أحمد الفضالي، والمركز العام لأندية "الواى" العالمية برئاسة المهندس سامى أرميا، مساء أمس،الخميس، حفل تأبين لكل من الراحل اللواء محمود وهبه جنيدى، والراحل عمر حامد شريت، رئيسي مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بمحافظة أسيوط .

وحضر حفل التأبين أسرة الراحل اللواء محمود وهبه جنيدى، وكذلك أسرة الراحل عمر حامد شريت، وعدد من أحبائهم وزملائهم منهم اللواء محمد الحبال، الأمين العام لهيئة الشبان العالمية، واللواء ناصر شمس، مسئول المتابعة، والمهندس إبراهيم خشبة رئيس هيئة الشبان العالمية بأسيوط، والمهندس أيمن خشبة، وهادى خشبة، وعدد من قيادات العمل الأهلي ومجالس إدارات هيئة الشبان العالمية بمحافظات الصعيد ، هذا بجانب كبار العائلات بأسيوط وألقى عدد من الحضور كلمات عزاء ورثاء خلال حفل التأبين مقدمين العزاء لأسرهم داعين لهم بالمغفرة والرحمة.

وقال السفير أحمد الفضالي، فقدنا أشخاص أعزاء على قلوبنا، ضربوا أروع الأمثلة في التفاني في حب الوطن و حب الخير و العمل الخيري لخدمة وطنهم .

وأضاف الفضالي خلال كلمته بحفل التأبين، أن شريط الذكريات مع أعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين نقيم لهم حفل التأبين اليوم، كانوا دمثين الخلق الذي لا ينفذ، فتعاونت معهم على مدار سنوات طويله جمعنا العمل الخيري والوطني فلم نري منهم إلا كل خير وإخلاص .

من جانبه نعي المهندس سامي أرميا، الفقيدين، مؤكدا أنهم كانوا نعمة الأصدقاء والعون للجميع والحرص في تقديم المساعدة دون النظر إلي الجنس أو الديانة .

وقال أرميا، نشهد بأن الراحلين، تركوا فينا ذكره طيبة وسيرة عطرة، وميراثا من الحب والأخوة بين الجميع، بما قدموه من جهود طيبة في خدمة المجتمع المدنى .