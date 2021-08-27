التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلى.. شيكابالا وزيزو والجزيرى فى الهجوم

يواجه فريق الزمالك نظيره البنك الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمود علاء

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، أيمن حفني، أحمد سيد زيزو، شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43.

وفى المقابل، طالب خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلى لاعبيه بخوض مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعد حسم بقاؤهم في الدوري الممتاز بشكل رسمي ، وتقديم لقاء ممتع كروياً للجماهير في ختام موسم صعب ، ويعتزم البنك الاهلى إقامة ممر شرفى للزمالك بمناسبة تتويجه بالدوري.