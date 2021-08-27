السلام مع النفس والكون.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك": "موضوع خطبة الجمعة القادمة 26 محرم 1443 هـ الموافق 3 سبتمبر 2021 تحت عنوان : "السلام مع النفس والكون "، مؤكدا على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد وزير الأوقاف خلال منشوره اليوم أن ديننا دين السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم نبى السلام، وتحيتنا فى الدنيا سلام ، وتحية أهل الجنة فى الجنة السلام، كما أكد أن السلام والإسلام يرجعان إلى أصل لغوى واحد "سلم"، و يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "المسلمُ من سلم الناسُ من لسانه ويدهِ"، فما أجمل أن يعيش الإنسان فى سلام مع نفسه، وسلام مع أسرته، وسلام مع عائلته، وسلام مع جيرانه، وسلام مع زملائه، وسلام مع أصدقائه ، وسلام مع المجتمع ، وسلام مع الناس أجمعين.

واختتم منشوره قائلا: "لا يتأتى ذلك إلا لأصحاب النفوس الزكية الصافية، التى لا تعرف سوى طريق الخير، وأصحاب العقول الواعية التى تفهم سنن الله عز وجل فى كونه، فتؤمن بحق التنوع والاختلاف، واحترام آدمية الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو أو عرقه أو جنسه أو لغته أو لونه.