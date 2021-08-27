بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 66 خطيب مكافأة وتجدد لـ24 من المحالين للمعاش

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان وزارة الأوقاف أن أسماء الخطباء المعتمدين على النحو التالى:

أولا: اعتماد 66 خطيبا جديدا، منهم 53 على بند التحسين وهم:

1. حمدى أحمد حسين حسن - أسيوط

2. عاطف هاشم على أحمد - أسيوط

3. محمد صديق أحمد مهران - أسيوط

4. عبد الستار محمود كامل أحمد إبراهيم - الأقصر

5. حسنى سعيد محمد عيد - البحيرة

6. على على محمد الجميل - البحيرة

7. فتحى محمد السعداوى محمد راضى - البحيرة

8. حسين مساعد سيد إبراهيم - بنى سويف

9. ثروت عبد العليم عبد الحميد على - الدقهلية

10. محمد أحمد محمد بدوى - الدقهلية

11. منير محمد البيومى الحناوى - الدقهلية

12. مجدى عبد العظيم عمر السيد - دمياط

13. أبو زيد الفاوى أبو زيد عبد الحليم - سوهاج

14. إسماعيل عبد اللاه إسماعيل عبد اللاه - سوهاج

15. السيد أحمد حسن عبد الحق - سوهاج

16. شحاتة على عوض السيد سالم - سوهاج

17. عبد الناصر على صديق إبراهيم - سوهاج

18. عبده محمد داوود جحا - سوهاج

19. على عمر على عيسى - سوهاج

20. على ماضى مرسى مهران - سوهاج

21. محمد أحمد محمد أحمد عبد المغيث - سوهاج

22. محمد عبد اللطيف محمد عبد الحليم التور - سوهاج

23. مرزوق على أحمد قاوى - سوهاج

24. أحمد حسن أحمد بدوى - الشرقية

25. أحمد محمود إبراهيم مصطفى - الشرقية

26. رمضان بكير أمين حسن - الشرقية

27. رمضان على عبد الحميد عشماوى - الشرقية

28. زكى مصطفى زكى السيد - الشرقية

29. السيد محمد أحمد محمد خليل - الشرقية

30. سعيد بدران محمد حسين - الشرقية

31. صلاح على محمود الشربينى - الشرقية

32. عبد الحليم محمود السيد محمد - الشرقية

33. فائق السمرائى محمد إبراهيم سيد أحمد - الشرقية

34. محمد السيد محمد هجرس على - الشرقية

35. رمضان محمد رمضان العبد - الغربية

36. سعيد السيد مصطفى عمر - الغربية

37. سلامة عبد الله محمد محمد شرف الدين - الغربية

38. السيد أحمد عبد الرحمن الصاوى - الغربية

39. السيد على على رضوان - الغربية

40. محمد عبد الحليم محمد درويش - الغربية

41. موسى عبد الرحمن أمين الوكيل - الغربية

42. وجيه يس إبراهيم شحاتة - الغربية

43. محمد أحمد عيسوى مرزوق - الفيوم

44. رمضان على سيد أحمد قشطة - القاهرة

45. محمد كمال أحمد مصطفى - القاهرة

46. أحمد محمد على خفاجى - قنا

47. الشحات فهمى على السيد منصور - كفر الشيخ

48. على محمد عبد الجواد عبد الرحمن - كفر الشيخ

49. هشام مصطفى محمود قمبر - كفر الشيخ

50. سعيد مصطفى السيد عبد الوهاب - المنوفية

51. عبد اللاه محمد السيد أحمد ليلة - المنوفية

52. عيد محمد على محمد - المنوفية

53. مجدى عبد الهادى عبد الحميد عبد الله - المنوفية

ومنهم 13 كخطباء مكافأة جدد وهم:

1. عرفات على عايد أبو الحسن - الأقصر

2. ناصر حسين عبد العليم عطوة - بنى سويف

3. نبيه نعيم الموافى عبد الكريم - دمياط

4. أحمد أحمد عبد النعيم عبد المولى - سوهاج

5. إبراهيم جودة حسن جودة - الشرقية

6. فكرى محمد متولى عمارة - الشرقية

7. مصطفى إبراهيم جودة عبد الرسول - الغربية

8. طه حسين خلف عبد الباقى - الفيوم

9. مصطفى معوض عبد التواب معوض - الفيوم

10. خالد أحمد محمود محمد - القاهرة

11. صابر أحمد حسن إسماعيل - القاهرة

12. أحمد محمود محمد مكى الأقرع - المنوفية

13. السيد أحمد محمد على عبد العال - المنوفية

ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين.

ثانيا: اعتماد تجديد تكليف 24 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 18 على بند التحسين، وهم:

1. فؤاد عبد العظيم محمد المشتولى - القاهرة

2. محى الدين ربيع عبد الحليم على - القاهرة

3. كمال محمد على الصبحى - أسيوط

4. إبراهيم مختار يوسف مصطفى - الدقهلية

5. على البدرى عبد المجيد إبراهيم - الدقهلية

6. عبد الحميد عبد العال أحمد عبد العال - سوهاج

7. محفوظ أبو زيد عبد الله محمد - سوهاج

8. عبد الحى حجازى أحمد حجازى - سوهاج

9. عبد الله محمد عبده على حسين - الشرقية

10. السيد محمد سليمان البحراوى - الشرقية

11. مصطفى حسن إبراهيم بدر - الشرقية

12. قطب إبراهيم قطب زيد - الغربية

13. خليفة محمد خليفة نجا النجار - الغربية

14. السعيد محمد حسن العداوى - الغربية

15. سمير محمد إبراهيم مراد - الغربية

16. عصام عطية سليمان حماد - الغربية

17. شلابى عبد الخالق أبو طالب - مطروح

18. صابر منير أحمد عفيفى - المنوفية

ومنهم 6 كخطباء مكافأة، وهم:

1. محمود عبد اللاه على أحمد - سوهاج

2. مختار عبد العزيز السيد تمام - سوهاج

3. ياسر على سليمان خضر - الغربية

4. السيد أحمد أحمد بدوى - الغربية

5. محمود محمد السعيد على عبد الرحيم - الغربية

6. عوض محمد علوان صالح - الغربية