الصور الأولى لإستعدادت محمد حماقي لحفله بالساحل الشمالي اليوم

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دوت الخليج يرصد الصور الأولى لاستعدات حماقي لحفله بالعالمين

وأجرى محمد حماقي، بروفه فجر اليوم الجمعة، بمكان حفلته التى تقام اليوم بمدينة العلمين على مسرح المشاة وقام بعمل بروفة سريعة على الأغانى التى تم اختيارها مع فرقته الموسيقية والاتفاق على طريقة دخوله وخروجه من الحفل مع منظمى الحفل، والتأكيد علي جودة أجهزة الصوت والإضاءة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل عدد كبير من الجمهور وأصدقاء حماقي من الوسط الفني فضلا عن عدد من الإعلامين، وسيقدم فيه عددًا كبيرًا من أغانيه التي ما دام أحبها الجمهور، ويمزج بين الأغاني والألبومات القديمة والأغاني والألبومات الحديثة التي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور.

محمد حماقي يطرح رابع أغاني ألبومه طالع موضة

وطرح الفنان محمد حماقي أغنيته الجديدة "طالع موضة" وهي رابع أغاني ألبومه الجديد "يا فاتني”، وهي من كلمات تامر حسين ، توزيع أحمد ابراهيم ، ألحان تامر علي، ماستر طارق مدكور، وتقول كلماتها: “تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَر ومشفتش أحلى منها، عيونها الحلوة مميزينها ده جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة ماعرفش جايبة الجمال ده منين ده جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة وفي الرقة مش هتلاقي اتنين تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا عليها رمش زي السهم وضحكتها أصلاً وهم دي اللي مافيش فيها غلطة تجنن .. من الآخر دي فلتة ياما قصادها أنا اتوترت وياما في الكلام كتّرت علشان تفضل شوية”.