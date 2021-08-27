ريهام سعيد تثير الجدل بصورها مع ابنتها..والجمهور يعلق «شكلك كئيب»

/647403/ريهام-سعيد-تثير-الجدل-بصورها-مع-ابنتهاوالجمهور-يعلق-شكلك-كئيب

أثارت الفنانة ريهام سعيد جدل رواد السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية بعدما بدأت في نشر مجموعة صور لها مع ابنتها الكبرى ظهرا بها بملامح مختلفه يتخللها علامات الإكتئاب ما جعل متابعيها يتداولون تلك الصور بسخرية عريمة.

دوت الخليج يرصد أحدث صور ريهام سعيد مع ابنتها

بدأ الأمر عندما أعلنت ريهام سعيد منذ 4 أيام عن افتتاح حياتها الجديدة بصور مع أبنائها لتعوضهم عن إهمالها معهم خلال الفترة الماضي، فنشرت فيديو يجمعها بابنتها عبر انستجرام وعلقت عليه، قائلة: “ اخترت ابداء حياتي الجديده بصور مع بنتي يمكن عشان هي حته مني يمكن عشان هي جهدي و تعبي و املي في الحياه . كل مره كنت بقع كنت بقوم عشانهم . لاولادي اسفه علي كل لحظه الناس تسببت في الم ليكم بسبب شغلي و الناس الي كلها شر . الي جاي احلي اوعدكوا يوسف و امينه و طارق بحبكوا”.

بعدها بدأت ريهام سعيد في نشر مجموعة من الصور بصحبة ابنتها أمنية بشكل متتالي عبر الأيام جميعها بدت عليهم علامات الإكتئاب فضلا عن تغير ملامح الفنانة ريهام سعيد خلال الصور التي ارتدت فستان موف طويل، وظهرت بشعر قصير مع وضع مكياج غامق دون إبراز أي ابتسامة في الصورة فضلا عن وضيتهم المختلفة والمثيرة التي أثارت غضب الجمهور.