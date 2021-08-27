صور- «ابنى ابنك».. قومى الطفولة ينظم مبادرة لرعاية النشء والمراهقين

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن المراهقون هم الثروة البشرية الحقيقية فى المجتمع ومصدر قوة العمل التى يمكن أن تعزز النمو الاقتصادى فى المستقبل، ولذلك يجب إكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة من أجل تبنى سلوك صحيح يسهم فى تفهمهم واقع المجتمع وفق معاييره الثقافية والإجتماعية والأخلاقية بما فيها من عادات وتقاليد وقيم ومبادئ، مع ضرورة مشاركتهم والاستماع إليهم وتفهم المرحلة التى يمرون بها من تغيرات بيولوجية ونفسية وثقافية واجتماعية.





ويأتى هذا البرنامج ضمن مبادرة "ابنى ابنك"، والتى ينفذها المجلس لدعم النشء والمراهقين والأسر لخلق حوار داخل الأسرة وإزالة الفجوة بين الأجيال وتنشئة الأطفال فى مناخ صحى يضمن مستقبل أفضل لمجتمعنا.



وأشارت الأمين العام للمجلس إلى التطور الذى تشهده مصر وحرص القيادة السياسية على بناء الإنساء المصرى بالتوازى مع دعم وتحسين المستوى المعيشى والبيئى والاجتماعى للأسر المصرية من خلال العديد من المبادرات الصحية والتعليمة والثقافية مثل مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى وتطوير المناطق العشوائية مثل "بشاير الخير" و"الأسمرات" وغيرها، بالإضافة إلى الشكل الجمالى واستغلال المساحات أسفل الكبارى لضمان الإستفادة منها وعدم تحويلها إلى مقلب قمامة، وهوما سينعكس على دعم حقوق الأطفال، وسيعمل المجلس على دعم الأسر فى الريف أو فى المناطق العشوائية وسيشارك سفراء وشركاء من الأطفال فى حملات التوعية للأسر والأطفال فى هذه المناطق للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ورشة العمل الأولى لبرنامج رعاية ودمج المراهقين الذى ينفذه المجلس فى محافظات"القاهرة، والدقهلية، ومطروح والإسكندرية، وأسيوط" ويهدف إلى تمكين الأطفال المراهقون من تحقيق أهدافهم وضمان نموهم الإجتماعى والنفسى والجسمانى والعقلى بشكل ملائم ليصبحوا مواطنين فاعلين قادرين على خدمة أنفسهم ومجتمعهم.



وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى أنه يجب التواصل مع منظومة نجدة الطفل من قبل الأطفال وأسرهم والإستفادة من الخدمات التى تقدمها وحدة الدعم النفسى والإرشاد الأسرى ودعم المراهقين بالمجلس فى كل القضايا التى تخص الأطفال والتى يقدمها المجلس بالمجان فلابد أن نبنى البشر والحجر معا.



وشاركت الأمين العام للمجلس جلسات العمل مع الأطفال اللذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمشاركتهم فى مثل هذه الفعاليات التى تساهم فى تغيير شخصيتهم وتوجهاتهم تجاه أسرهم والمجتمع وتحدثوا عن إحتباجتهم ورؤيتهم المستقبلية تجاه المدرسة والأسرة والمجتمع وتعهدوا بنقل هذه التجربة لأقرانهم.