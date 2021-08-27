الأحد.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية 

جدة - نرمين السيد - كشف مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، أن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر الأحد القادم 29 أغسطس فى مؤتمر صحفى للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





يأتى ذلك بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة ومسؤولى مكتب التنسيق ومشاركة لفيف من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية. وأوضح بيان صحفى لوزارة التعليم العالى، أن النتائج ستعلن للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

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