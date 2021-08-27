هيفاء وهبي عن حضور حمو بيكا حفلها بالعلمين:«حبيبي هنا محدش يزعله»

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أحيت الفنانة المتألقة هيفاء وهبي مساء أمس الخميس حفل جديد ضمن حفلات مدينة العلمين بالساحل الشمالي والذي شهد حضور عدد من أصدقائها من الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد ترحيب هيفاء وهبي بحضور حمو بيكا حفلها بالعلمين

كان من بين النجوم الحاضرين في حفل هيفاء وهبي بالعلمين الفنان أكرم حسني الذي شاركها غناء "لو كنت" على المسرح، وإدوارد فضلا عن مطرب المهرجانات حمو بيكا، التي تفجأت بوجوده ورحب به بشكل خاص: “"حبيبي هون، محدش يزعلي حمو أنا بشوف فيديوهاته وساعات بتستفزوه".

وقدمت هيفاء وهبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها المعلقة في أذهان الجمهور، في وسط أجواء رائعة من حفلات الصيف المعروفة مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة منعا لتفشي وباء كورونا، وتترواحت أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي بين 3 فئات، وهي 750 وقوفا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـ vip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد، وتم فتح أبواب الدخول من العاشرة، وحتى الرابعه فجرا.

هيفاء وهبي وأكرم حسني يتألقان بأغنية لو كنت

ومن ناحية أخرى تصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًة، اذ تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال