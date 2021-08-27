/647401/التعليم-العالي--إعلان-نتائج-المرحلة-الأولى-لتنسيق-الجامعات-الحكومية-الأحد

أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر الأحد القادم ٢٩ أغسطس في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق ومشاركة لفيف من السيدات والسادة الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

وستعلن النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق. وتجدر الاشارة الي انه فى ظل تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى فى جمهورية مصر العربية وفى ضوء النتائج ‏والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 وما ترتب عليه من ‏تداعيات لإنخفاض الحد الأدنى للقبول للجامعات الحكومية والخاصة ، صدق الفريق أول / محمد زكى ‏القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية ‏والمعهد الفنى للقوات المسلحة

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