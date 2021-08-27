رابط تقديم كلية الشرطة 2021 تقديم أكاديمية الشرطة 2021/2022 academy.moi.gov.eg

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عمر شويل - جدة رابط تقديم كلية الشرطة 2021، زاد البحث في الفترة الأخيرة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية عن تقديم كلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، حيث يطمح مئات الطلاب من الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية بالالتحاق بكلية الشرطة، والانضمام لواحدة من أهم وأعرق المؤسسات المصرية، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

كلية الشرطة المصرية 2021

وقد أعلنت أكاديمية الشرطة المصرية عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة، وهذا للطلاب خريجين الثانوية العامة والثانوية الأزهرية المصرية، وهذا بعدما أعلن السيد وزير الداخلية اللواء محمد توفيق عن قبول دفعة طلاب جديدة لأكاديمية الشرطة المصرية للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

ويريد الكثير من الطلاب معرفة طريقة وموعد التقديم لكلية الشرطة، وهذا الذي سنتحدث به بالتفصيل في مقالنا فتابعوا معنا.

موعد تقديم أكاديمية الشرطة 2021

وقد أعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد التقديم بالنسبة للراغبين في تقديم طلبات الانضمام لأكادميمية الشرطة هذا العام، حيث يمكن للطلاب من كلا المرحلتين الثانوية العامة والأزهرية التقديم على كلية الشرطة، كما يمكن لخريجي العام الماضي 2020 من الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية التقديم، وهذا كالآتي:

خريجي عام 2020 ثانوية عامة أو أزهرية الحاصلين على مجموع 65% كحد أدني: من يوم الثلاثاء 20/7/2021 حتى يوم الخميس 12/82021، واتقديم عبر الإنترنت.

طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها 2021: من يوم الخميس 12/8/2021 حتى يوم الاثنين 6/9/2021، والتقديم عبر الإنترنت.

الطلاب الحاصلين على الثانوية من الخارج أو الدبلومات الأجنبية أو مدارس المتفوقين: من يوم السبت 21/82021، حتى يوم الخميس 19/6/2021، والتقديم في مكتب التنسيق بداخل الإكاديمية.

رابط التقديم بكلية الشرطة 2021

ويمكن للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة تسجيل طلب الالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2021/2022 بكل سهولة إلكترونيا، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابعوا معنا:

اذهب إلى الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة، وهذا من خلال الرابط الرسمي academy.moi.gov.eg.

انزل إلى الأسفل ثم اضغط على زر تسجيل طلب إلتحاق.

قم بتعبئة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح، ثم سجل.

بعد التسجيل عد إلى الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على طباعة طلب الإلتحاق والإقرارات.

قم بطباعة الطلب وقم بتعبئة البيانات به يدويا، واحتفظ به لحين اليوم المحدد لاختبار القدرات.

الأوراق المطلوبة لتقديم كلية الشرطة 2021

وقد أعلنت أكاديمية الشرطة أن باب التقديم لها بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهري سيكون مفتوحا من 12/8/2021، وهذا حتى يوم 6/9/2021 بالشهر القادم، وهذا بحد أدنى 65%.

ويقوم الطالب بالذهاب إلى موقع التقديم الخاص بكلية الشرطة، وعند تحديد موعد اختبار القدرات ورقم اللجنة والرقم السري الخاص بالطالب، سيقوم الطالب بالذهاب إلى الأكاديمية ومعه الأوراق التالية، والتي سيحتاجها في التقديم:

4 صور شخصية حديثة مقاس 4X6.

شهادة ميلاد الطالب.

بطاقة الرقم القومي الخاص بالطالب.

شهادة الثانوية العامة معتمدة من الإدارة التعليمية، أو صورة لها.

شروط التقديم لخريجي كلية الحقوق وكلية التربية الرياضية

ويمكن أيضا لخريجي كلية الحقوق وكلية التربية الرياضية التقدم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2021-2022، وهذا وقد أعلنت الوزارة عددا من الشروط للقبول بالنسبة لهم، وهي كالآتي:

طول المتقدمين من الطلاب لا يقل عن 165 سم، والطالبات 160 سم.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم الحاصل على الليسانس أو البكالريوس عن 28 سنة، والماجستير 30 سنة، والدكتوراة 35 سنة.

يخوض المتقدم اختبارات اللياقة البدنية، ويجب الا تقل درجة نجاحه بها عن 40%.

أن لا يكون قد مر على الحصول على الشهادة الجامعة أكثر من عامين.

ألا يقل نظر المتقدم عن النصف، ويسمح له بارتداء النظارات الطبية.

اجراءات التقدم للإلتحاق بكلية الشرطة

ويوجد عدة إجراءات موضوعة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، وقد زاد البحث عنها وعن تنسيق كلية الشرطة الشرطة للعام الدراسي 2021، وهذا بعد إعلان نتائج الثانوية العامة ونتائج الثانوية الأزهرية بشكل رسمي، وقد وضعت إدارة الأكاديمية العديد من الاجراءات للتقدم، وهي كالآتي:

يتم التقدم من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي عبر الإنترنت عبر الرابط www.mojegypt.gov.eg.

يقوم الطالب بملئ بياناته كما ذكرنا بالأعلى.

يقوم الطالب بتأدية اختبارات الخاصة بكلية الشرطة، وهذا من البوابة رقم 5 بالأكاديمية بالساعة السادسة صباحا.

هذا كان مقالنا عن تقديم كلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2021، وبعد التقديم الإلكتروني سيتبقى تقديم أوراق الطالب بنفسه في الكلية، وخوض الاختبارات الرياضية والشخصية والكشف الطبي إلخ، والتي يجب على الطالب اجتيازها جميعا حتى يتم قبوله بكلية الشرطة، والتي يحلم مئات الطلاب خريجي الثانوية العامة والأزهرية بالانضمام لها، وهذا سعيا للحصول على شرف خدمة الوطن.