الوزراء: 80 مليار جنيه ميزانية تقديرية للمشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع

جدة - نرمين السيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع رصد 80 مليار جنيه كميزانية تقديرية لتبطين الترع على مرحلتين، مشيراً إلى أن إجمالى أطوال الترع التى يستهدفها المشروع على مستوى الجمهورية يصل إلى 20 ألف كم، بينما تم الانتهاء حتى الآن من تأهيل أكثر من 2.340 كم من الترع.





جاء ذلك خلال فيديو نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بعنوان "المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع.. حياة كريمة للمزارع المصرى وطفرة فى إدارة المياه"، الذى أوضح أن المشروع يمثل نقلة حضارية ونوعية، تأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية، وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية، ليظل هذا المشروع محوراً رئيسياً من محاور تطوير الريف المصرى والنهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين.

وأشار الفيديو إلى أنه تم تطهير 454 ألف كم أطوال ترع بتكلفة 2،4 مليار جنيه فى الفترة من 2014/2015 حتى 2020/2021، وتم تطهير وصيانة 154 ألف كم أطوال مصارف منذ 2014/2015 حتى 2020/2021، وذلك بإجمالى تكلفة 2،2 مليار جنيه، وإلى وجود متابعة وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل المقاييس وتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال تنفيذه.

وأكد أن هذا المشروع القومى يسهم فى حل مشاكل المزارعين فى توفير المياه ووصولها لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة، وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضى الزراعية ورفع كفاءة الرى فى الحقول، وفى القضاء على المخلفات وإلقاء النفايات فى الترع والمصارف، ما ينعكس بشكل إيجابى على الحالة الصحية والبيئية فى الريف المصرى.

ورصد الفيديو ردود فعل المزراعين وسكان بعض القرى، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع القومى الذى أسهم فى تطهير وتأهيل المجارى المائية فى قراهم وحل مشاكلهم الزراعية المتعلقة بالمياه، والحفاظ على المياه وصحة المواطنين فى ذات الوقت، لاسيما وأن تلك الترع كانت فى الماضى مكاناً للتلوث ونقل العدوى وإلقاء المخلفات والنفايات، وأظهر حرص المواطنين على الحفاظ على ما تم من منجزات فى هذا المشروع، وعدم تلويث الترع والمصارف بعد أن شهدت قراهم نقله نوعية بهذا الخصوص.