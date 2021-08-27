متحدث الزراعة: مصر خالية من أمراض الماشية وخصوصا الحمى القلاعية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا لتطوير القطاع الزراعى خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق.





وقال القرش فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن الدولة تقدم مبادرة لتوفير قروض للمزارعين لمدة 10 سنوات بدون فائدة، لتطوير الرى الحقلى، ما يؤكد أن الدولة تقوم بخطوات جادة لتطوير الزراعة.

وأضاف أن هذا الأمر سيعظم من استخدام وحدة المياه، خاصة أن الدولة المصرية تقدم للمزارع كل أنواع الدعم تقنيا وفنيا وماليا، مشيرا إلى أن مبادرة تطوير الرى الحقلى فى غاية الأهمية، وسيكون لها مردودا إيجابيا على المزارع والمنتج.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن من الموضوعات التى أولتها الدولة اهتماما كبيرا "كارت الفلاح" والذى يعد من أهم أدوات وزارة الزراعة لتطوير القطاع، مؤكدا أن كارت الفلاح يخلق قاعدة بيانات حقيقية، ويساعد فى اتخاذ القرار المطابق لاحتياجات الفلاح.

وأشار الدكتور القرش إلى مشروعات التوسع الرأسى فى الزراعة التى تنفذ خلال الفترة الحالية، على غرار مشروع تطوير الرى الحقلى وتحديث التقاوى لتعظيم الإنتاجية ومقاومة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم.

وأكد خلو مصر من أمراض الماشية وخاصة الحمى القلاعية، مشيرا إلى حملات التطعيم التى تنظمها وزارة الزراعة وأعمال من التنشيط وتحسين المناعة للماشية، للحفاظ على خلو البلاد من هذه الأمراض، حيث تم زيادة حملات التحسين من حملتين فى العام إلى ثلاث حملات.

ولفت المتحدث، إلى أن وزارة الزراعة تنظم قوافل بيطرية لكافة المحافظات للفلاحين والمربين فى منازلهم لتقديم خدمة مجانية من علاج وتشخيص لحماية الماشية.