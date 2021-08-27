سر رفض الزمالك التعاقد مع حسام حسن .. مصطفي فتحي وفيصل السبب

رفض مسئولو نادي الزمالك التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، بسبب مطالب النادي السكندري غير المنطقية، وفقا لمصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، الذى أكد التفاوض مع اللاعب وناديه في الفترة الأخيرة لإتمام الصفقة، لكن طلبات سموحة أدت لتراجع الزمالك عن المفاوضات.

قال المصدر أن مجلس سموحة طلب الحصول على خدمات مصطفى فتحى بشكل نهائي، واستعارة أسامة فيصل لمدة عامين بخلاف تقاضى 10 ملايين جنيه، نظير انتقال حسام حسن لصفوف الزمالك، وهو ما رفضه النادي الأبيض تماما ليقرر غلق باب المفاوضات نهائيا.

أضاف المصدر أن الزمالك قرر غلق ملف التفاوض مع حسام حسن نهائيا فور سماع طلبات نادى سموحة غير المنطقية، فكيف يرحل مصطفى فتحى مجانا لسموحة بخلاف إعارة أسامة فيصل عاميين وسداد 10 ملايين جنيه نظير التعاقد مع لاعب واحد فقط، مشددا على أن النادي السكندرى دائم المغالاة في طلباته عند الحديث عن الصفقات.

وأعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، انتقال لاعبه حسام حسن للنادى الأهلى، وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك، "انتقال حسام حسن للأهلي، لم يتدخل أحد إطلاقا، ولم يتكلم أحد فى انتقال حسام حسن نجم الكرة المصرية إلى الأهلي إلا الكابتن محمود الخطيب، ومعي مباشرةً ومرة واحدة فقط فى خلال جلسة ودية، ورغبة اللاعب وحبة للأهلي ومصلحة سموحة واحترامنا لما قدمة لسموحة من إخلاص وعطاء واحترام للنادي، ولعلاقتي القوية باللاعب كأب لة حسمت الانتقال في دقائق، كل ما قيل عن التفاصيل غير دقيق ولكني لن اخوض فيها احتراما لرغبتنا المشتركة في ذلك، ولكن ليس في الإمكان أحسن مما اتفقنا عليه لصالح الرياضة المصرية والناديين، كل التوفيق لحسام حسن، وكل النجاح للنسر الأحمر محمود الخطيب".