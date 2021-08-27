فرج عامر يعلن انتقال حسام حسن للأهلى: رغبة اللاعب ومصلحة سموحة سر الحسم

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، انتقال لاعبه حسام حسن للنادى الأهلى، وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك، "انتقال حسام حسن للأهلي، لم يتدخل أحد إطلاقا، ولم يتكلم أحد فى انتقال حسام حسن نجم الكرة المصرية إلى الأهلي إلا الكابتن محمود الخطيب، ومعي مباشرةً ومرة واحدة فقط فى خلال جلسة ودية، ورغبة اللاعب وحبة للأهلي ومصلحة سموحة واحترامنا لما قدمة لسموحة من إخلاص وعطاء واحترام للنادي، ولعلاقتي القوية باللاعب كأب لة حسمت الانتقال في دقائق، كل ما قيل عن التفاصيل غير دقيق ولكني لن اخوض فيها احتراما لرغبتنا المشتركة في ذلك، ولكن ليس في الإمكان أحسن مما اتفقنا عليه لصالح الرياضة المصرية والناديين، كل التوفيق لحسام حسن، وكل النجاح للنسر الأحمر محمود الخطيب".

وأعلن مسؤولو النادى الأهلى عن ثلاث صفقات من العيار الثقيل، تدريجيا على مدار الخميس، في إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق في الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى في الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى في كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.

وجاءت الصفقة الأولى بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى في الموسم الجارى

كما كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.