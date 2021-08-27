/647389/منتخب-الطائرة-يخسر-أمام-ألمانيا-في-بطولة-العالم

تعرض المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 19 عام، للهزيمة على يد منافسه الألماني، في المباراة التي جمعتهم اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة العالم التي تقام في إيران.

خسر منتخب فراعنة الطائرة تحت ١٩ عام، أمام ألمانيا بنتيجة 3/0 فى ثالث جولات منافسات بطولة العالم المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل بإيران. وكان قد غادر المنتخب إلى إيران، يوم الأحد الماضى من مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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