أخرهم لقاء الخميسي..نجوم طالبو بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية

/647388/أخرهم-لقاء-الخميسينجوم-طالبو-بإلغاء-خانة-الديانة-من-البطاقة-الشخصية

انقلب رواد السوشيال ميديا منذ فترة بعد أن تداول عدد كبير من الأشخاص صور بطاقتهم الشخصية محذوف منها خانة الديانة، لتعيد الفنانة لقاء الخميسي هذا الجدل من البداية بعد أن كشفت تأيديها لهذا الأمر مشيرة إلى أن هذه الخطوة جيدة لعدم التميز بين المواطنين.

دوت الخليج يرصد نجوم طالبو بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية

لقاء الخميسي تسلط الضوء على إلغاء الديانة من البطاقة مرة أخرى

أعلنت لقاء الخميسي منذ أيام عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات”انستجرام” تأدييدها لفكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية في مصر مشير إلى أن حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، لأي مواطن لا تزيد ولا تنقص من المعرفة بشيء.

فكتبت: “أحب أرد على أصدقائي وأقولهم وإيه أهمية خانة الديانة؟ البطاقة الشخصية عشان نعرف اسم حضرتك وميلادك لأي مصالح حكومية أو أي ظرف أمني.. ودا مالوش علاقة تمامًا بديانة حضرتك”.

وتابعت قائلة: “الديانة تخصك أنت لوحدك ما تخصش أي مصالح حكومية أو أي شخص عادي أو أي مكان أو إنسان أخر.. إلا إذا حضرتك بتصنف الناس بدينهم وتختار تتعامل مع الناس بمسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا حتى مجوسي.. الديانة وعلاقة الإنسان بربه ومعتقداته أمور شخصية جدًا ومش عامة.. يارب يكون كلامي وضح وجهة نظري.. معرفتك بديانة الأخر لا هاتزود ولا هاتنقص.. مطلوب منك تتعامل بإنسانية فقط مع أي شخص أيًا ما كانت ديانته”.

أحمد فهمي يؤكد اهمية حذف خانة الديانة

وكان قد أكد الفنان أحمد فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس"أنه يتمنى حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أن مصر من الدول القليلة التي تفعل هذا على مستوى العالم، كما أوضح أن كل مواطن من حقه أن يحصل على جميع حقوقه في الدولة بصرف النظر عن ديانته.

هاني رمزي وهالة صدقي

يعتبر الفنان هاني رمزي خانة الديانة بالبطاقة نقطة ضعف، موضحًا استغلالها من قِبل أعداء الوطن الذين يحرصون على التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ومن جانبها تعجبت الفنانة هالة صدقي من هذا الموضوع، مشيرة أن الجميع متساوٍ في الحقوق والواجبات ولا بد من حذف خانة الديانة.

وكان قد كتب الفنان خالد الصاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر، قال فيها: “أسس الحضارة عشان خانة الديانة اللي في البطاقة، محدش يستكردك ويقولك عشان التعداد أمال مراكز الإحصاء بتعمل أي؟.. خانة الديانة لازم تتشال.. مصريين وبس”