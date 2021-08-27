التنيمة المحلية: حريصون على رفع كفاءة وتأهيل العاملين بمنظومة المخلفات

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قيام الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة، والمسئولة عن متابعة تنفيذ الخطة بتسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية.





وقال شعراوى، إن المحطة الوسيطة الثابتة بالإبراهيمية تتكون من 6 سيارات رينو، سعة 45 م3، ولودر، ومغسلة، ومولد كهرباء، بتكلفة 21 مليون جنيه، والمحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم، تتكون من 4 سيارات رينو، سعة 45 م3، ولودر، ومغسلة، ومولد كهرباء، بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تدريب السائقين بالمحافظة على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات، بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأوضح محمود شعراوى، أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

وأشار شعراوى إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحددة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت فى تلك الخدمة المهمة.

وأشاد الوزير بالتنسيق الذى يقوم به المحافظين والفرق التنفيذية بمجميع المحافظات أثناء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام فى عمليات التشغيل، لافتاً إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفى مختلف التخصصات من خلال توفير التدريب النظرى والعملى والميدانى.