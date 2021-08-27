/647384/بالرغم-من-خسارته-أمام-بطل-الصين-إبراهيم-حمدتو-يواصل-إبهاره-للعالم

واصل الاسطوره المصرية ابراهيم حمدتو، لاعب منتخب مصر في تنس الطاولة، إبهاره للعالم، وهذه المرة يتصدر المشهد بقصته الأسطورية المثيرة للاهتمام والإعجاب من خلال شبكة الـBBC NEWS البريطانية.

سلطت الصحف العالمية الضوء على البطل المصري إبراهيم حمدتو، وذلك خلال مشاركاته بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان قد خسر إبراهيم حمدتـو، لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، أمام بطل الـصين، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الجمعة، حيث انتهى اللقاء بثلاث أشواط نظيفة لصالح لاعب منتخب الصين، وذلك في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة بدوره بارالمبياد طوكيو.

كما تعرض إبراهيم حمدتو، للهزيمة أمام اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال)، بنتيجة 3/0 فى أولى مباريته ضمن منافسات دور المجموعات فى تنس الطاولة.