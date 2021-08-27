/647375/تاريخ-مواجهات-ليفربول-ومحمد-صلاح-أمام-أتلتيكو-مدريد-وميلان

خاض فريق ليفربول الإنجليزي 6 مواجهات سابقة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني سواء على صعيد بطولتي دوري الأبطال، أو بطولة الدوري الأوروبي، حيث نجح الريدز في تحقيق الفوز في مناسبة وحيدة فقط، فيما خسر في 3 مناسبات أخرى، وتعادل في مباراتين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي دوري الأبطال، واجه الريدز نظيره أتلتيكو مدريد في 4 مناسبات، لم ينجح خلالها في تحقيق أي فوز يذكر، إذ تعادل في مباراتين، وخسر في مناسبتين.

وخاض الدولي المصري محمد صلاح مباراتين فقط أمام أتلتيكو مدريد كانا في دور الـ16 من دوري الأبطال خلال موسم 2019-20، بقميص ليفربول، وخسر وقتها الريدز في المواجهة الأولى بهدف أبيض، فيما خسر الفريق الإنجليزي الكبير في العودة، على ملعب أنفيلد، بنتيجة 3-2، وفشل صلاح في أن يسجل أو يصنع أي هدف.

تاريخ مواجهات صلاح وليفربول أمام بورتو

على جانب آخر، واجه فريق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي في 8 مواجهات من قبل، على مستوى مختلف البطولات الأوروبية، حيث فاز الريدز في 5 مواجهات، وتعادل أمام التنين البرتغالي في 3 مواجهات أخرى، فيما لم يتعرض الفريق الإنجليزي الكبير لأي خسارة تذكر.

وفي ذات السياق، خاض محمد صلاح، 6 مباريات أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، منهم مباراتان بقميص فريقه السابق روما، حيث خسر في مباراة أمام الفريق البرتغالي، وتعادل في أخرى.

بينما خاض صلاح 4 مواجهات أخرى أمام نفس الخصم البرتغالي بقميص ليفربول، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في أخرى، ونجح في تسجيل هدفين في شباك بورتو، وصناعة هدف وحيد.

تاريخ مواجهات ليفربول وصلاح أمام ميلان

أما ليفربول وميلان، بمجرد ذكرهما متجاورين يتبادر إلى أذهان الجميع المواجهة التاريخية الشهيرة في نهائي دوري الأبطال عام 2005، التي جمعت الفريقين الكبيرين، على ملعب "أتاتورك" في تركيا.

كان هذا النهائي أحد أفضل النهائيات الأوربية على الإطلاق، وذلك بسبب الدراما الكبيرة التي به، حيث انتهى الشوط الأول 3-0 لمصلحة إيه سي ميلان سجلها باولو مالديني وهرنان كريسبو “هدفين”، ولكن في الشوط الثاني أستطاع ليفربول العودة بريمونتادا تاريخية، وتحقيق التعادل بنتيجة 3-3 بواسطة ستيفن جيرارد وفلاديمير سميتشر وتشابي ألونسو، وهي النتيجة التي انتهى بها الوقت الإضافي كذلك، قبل أن يحسم ليفربول البطولة بركلات الجزاء الترجيحية.

وكانت المواجهة الثانية التي جمعت الفريقين بنهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2007، وفاز وقتها ميلان بهدف دون رد.

بينما خاض النجم المصري صاحب الـ 29 عامًا، 3 مباريات أمام ميلان، كانوا بقميص روما، حقق خلالهم الفوز في مباراتين، وتعادل في أخرى، واستطاع أن يسجل هدف وحيد، بينما صنع في مناسبتين.

مجموعة ليفربول

- أتليتكو مدريد.

- ليفربول.

- بورتو.

- ميلان.