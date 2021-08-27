انت الان تتابع تفاصيل خبر إليك طرق التقديم علي وحدات سكنية بفائدة تصل إلى 3 % والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستمر الإقبال من قبل المواطنين على سحب كراسات شروط حجز الوحدات السكنية للأفراد متوسطي ومحدودي الدخل، من مكاتب البريد المنتشرة علي مستوي الجمهورية، في إطار مبادرة التمويل العقاري بفائدة تصل إلى 3 % وبمدة تقسيط تستمر حتى 30 عام.

وقد أعلن البنك المركزي عن جميع الشروط الخاصة بمبادرة التمويل العقاري 2021، وذلك تَنْفِيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة الفرص للمصريين من متوسطي ومحدودي الدخل للحصول على سكن مناسب بأسعار مدعمة وعلي فترات طويلة المدى.

تفاصيل حجز الوحدات السكنية المطروحة

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، أقل من 21 سنة. ألا يكون سبق له الحصول على أرض أو وحده سواء في المحافظات المدعومة من وزارة الإسكان أو المدن الجديد. التقديم على شقة واحدة للمواطن وأسرته (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر). وألا يكون قد سبق له هو أو أسرته الاستفادة بأي قرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى. عدم التصرف في الوحدة سواء تأجيرها أو بيعها إلا بعد مرور 7 أعوام. يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، أو المتواجد بها الوحدة السكنية المتقدم لها.

أولا- شقق محدودي الدخل:

يحتم سداد مقدم يبدأ من 10 %. وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – و3 غرف وصالة). الشقق بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2. أقساط تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سَنَوِيًّا متناقصة.

أسعار شقق محدودي الدخل:

– الشقة مساحة 75 مترًا بسعر 164 ألف جنيه. – الشقة مساحة 90 مترًا بسعر 310 آلاف جنيه.

ثانياً- شقق متوسطي الدخل:

وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا.

أسعار شقق متوسطي الدخل.

الشقة مساحة 100 متر بسعر 471 ألف جنيه. الشقة مساحة 120 متر بسعر 950 ألف جنيه. سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة. يسدد باقي ثمن الشقة بحد أقصى يصل إلى 65 % من سعر بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % متناقصة سَنَوِيًّا.

الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل.

10 آلاف جنيه الأعزب. 14 ألف جنيه للأسرة.

• الحد الأقصى للدخل الشهري لمحدودي الدخل.