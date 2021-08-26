/647373/ميار-شريف-تتأهل-للجولة-الأخيرة-بالدور-التمهيدي-في-بطولة-أمريكا-المفتوحة-للتنس

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأهلت ميار شريف للمباراة الثالثة والأخيرة في الدور التمهيدي أمام اللاعبة البريطانية إيما رادوكانو المصنفة ١٥٠ عالميًا وتقدمت البطلة المصرية ميار شريف، مركزًا واحدًا فى أحدث تصنيف للاعبات التنس، لتحتل المركز 95 عالميًّا بعدما اقتحمت قائمة التوب 100 مؤخرًا واحتلت المركز 96، وذلك عقب تأهلها لنهائى بولة وينرز قبل أسبوعين تقريبًا.

نتيجة مباراة ميارة في الجولة الثانية

وكانت ميار شريف قد حصدت المركز الثانى فى بطولة إسبانيا الدولية للتنس، بعد الخسارة أمام الهولندية ارنثا روس المصنفة الأولى فى البطولة 0-2 بالمباراة النهائية.

وأعربت نجمة التنس المصرية ميار شريف عن سعادتها الكبيرة وفخرها بأنها أول مصرية تدخل نادى الـ100 لكبار لاعبى التنس فى العالم، مؤكدة أنها خطوة فى مشوار جميل تحقق لها، متمنية أن تظل تفيد الرياضة المصرية وبلدها مصر.

أول تعليق من ميار شريف

وقالت ميار عبر حسابها على "فيس بوك": "شعور مش عادى، سعيدة وفخورة بكونى مصرية، عربية وأفريقية، سعيدة إن أنا بنت مصر اللى وصلت إنها تكون أول مصرية تدخل نادى الـ 100 الكبار فى عالم التنس لأول مرة فى التاريخ".

وأضافت ميار: "خطوة فى مشوار جميل اتحققت بفضل ربنا، وبفضل حاجات كتير وناس كتير.. أهلى، فريقى، رعاتى، جمهورى، مؤسسات الدولة والإعلام، وناس كتير هشكرهم واحد واحد، حاجة كبيرة إنى أكون قدوة، مسئولية كبيرة بس جميلة ودافع لقدام، دافع لحاجات كتير جاية إن شاء الله". واختتمت ميار: "أتمنى أفضل أنفع ناسى، الرياضة المصرية وبلدى مصر، واللى جاى أحسن إن شاء الله".

إنجاز تاريخي لميار شريف

تأهلت ميار شريف إلى نهائي بطولة السيدات الدولية برومانيا (WTA250)، وذلك عقب فوزها علي بطلة رومانيا ميهايلا بوزارينيسكو بنتيجة شوطين دون رد، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ٧/٦، ٦/٤.

يذكر أن ميار شريف، حققت الفوز على كريتستينا كوكوفا، بمجموعتين دون مقابل، في الدور ربع النهائي من دورة كلوج الرومانية الدولية، وهي إحدى رابطة اللاعبات المحترفات في التنس، وجاءت النتائج كالتالي: 6-3، 6-1.

وكانت قد احتفلت ميار شريف بإنجاز دخزلها لقائمة التوب 100، وكتب على حسابع الرسمي على فيس بوك: “شعور مش عادي .. سعيدة وفخورة بكوني مصرية، عربية وأفريقية، وسعيدة ان انا بنت مصر اللي وصلت انها تكون أول مصرية تدخل نادي ال ١٠٠ الكبار في عالم التنس لأول مرة في التاريخ”.

وتابعت: “خطوة في مشوار جميل اتحققت بفضل ربنا، وبفضل حاجات كتير وناس كتير .. أهلي، فريقي، رعاتي، جمهوري، مؤسسات الدولة والإعلام .. وناس كتير هشكرهم واحد واحد .. حاجة كبيرة اني اكون قدوة .. مسئولية كبيرة، بس جميلة .. ودافع لقدام، دافع لحاجات كتير جاية ان شاء الله”.

وأتمت: “اتمني أفضل أنفع ناسي، الرياضة المصرية وبلدي مصر .. واللي جاي أحسن ان شاء الله.