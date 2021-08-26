/647372/ختام-الدوري-التعادل-السلبي-يحسم-مباراة-المصري-وطلائع-الجيش

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي، وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ستاد حرس الحدود.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح فريق المصري البورسعيدي في أكثر من مشهد لمرمى طلائع الجيش، ولكن دفاعات فريق الطلائع كانت منظمة في التصدي لهجمات الفريق البورسعيدي.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى:حراسة المرمى: عصام ثروت،الدفاع :علاء عطا وإسلام صلاح وعمرو موسى وأحمد شديد قناوى،الوسط :فريد شوقى وإسلام عطية وإيزى إيميكا،الهجوم : كازادى كاسونجو وأحمدرفعت وجريندو.

تشكيل المصري في المباراة

بينما دخل طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى:محمد بسام،الدفاع:خالد سطوحى وإسلام جمال وأحمد عبد الرحمن زولا،وحسن مجدى،الوسط:فرنك نجونجا،مصطفى جمال وعمرو السيسي وأحمد سمير،الهجوم:عمرو مرعى وعمرو جمال.

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

فيما يحجز المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 50 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 11 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

ترتيب هدافي الدوري

محمد شريف الأهلي 20 هدفا

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

أشرف بنشرقي الزمالك 15

مصطفى فتحي سموحة 14

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10