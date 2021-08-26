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مصر تحصد 6 ذهبيات و3 فضيات فى بطولة أفريقيا لناشئى الريشة الطائرة

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نجح المنتخب الوطنى لناشئي وناشئات الريشة الطائرة تحت 15 سنة فى فرض سيطرته على ميداليات وجوائز بطولة أفريقيا المقامة بدولة بنين، خلال الفترة من 17 وحتى 26 أغسطس.

 

واستطاع أحفاد "الفراعنة" فى التتويج بـ11 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، ونجحوا في حصد الكأس العام للبطولة.


وجاءت ميداليات أبناء النيل على النحو التالى:

الفرق
 

ذهبية منافسات الفرق بعد الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 0.


فردي ناشئين
 

توج سيف عمر بالذهبية، فيما حصل زميله زياد هشام على الميدالية البرونزية.


فردي ناشئات
 

توجت ريم حسين بالميدالية الذهبية، فيما حصلت زميلتيها عاليا عمرو وهادية الجندي على الميدالية البرونزية.


زوجي ناشئين
 

توج سيف عمر وزياد هشام بالميدالية الذهبية.


زوجي ناشئات 
 

حصدت عاليا عمرو وريم حسين الميدالية الذهبية، وحصل الثنائي المصري أيضًا حبيبة يسري وفاطمة محمد على الميدالية الفضية.


زوجي مختلط
 

توج زياد هشام وعاليا عمرو بالميدالية الذهبية، فيما حصد الزوجي المكون من سيف عمر ريم حسين على الميدالية الفضية.

 

ويقود الفريق فنيًا المدرب هشام سليمان، فيما يشرف شريف جعفر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة على النواحي الإدارية كرئيس للبعثة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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