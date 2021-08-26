محافظ جنوب سيناء: خطة ترويجية جديدة لاستغلال المرافق الرياضية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه سيتم اطلاق خطة ترويجية وسياحية واسعة المجال خلال الفترة المقبلة لاستغلال إمكانيات ومرافق المدينة الرياضية والشبابية بشرم الشيخ من خلال استضافة الوفود الرياضية والسياحية للاستفادة من الملاعب المتنوعة، وحمامات السباحة المتاحة بالمدينة،ومجمع الصالات المغطاة الملحق بالمدينة الرياضية والشبابية والإقامة بالفندق المتميز.





جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، اليوم الخميس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الهجن بشرم الشيخ واجتماع مجلس أمناء المدينة الرياضية الشبابية بحضور أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، ووليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور نور سالم مساعد وزير الرياضة للتطوير الاستثماري والمشروعات ورئيس مجلس تطوير المدن الرياضية، والدكتور أحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس المدن الشبابية، ومحمد فتحى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء. وأوضح المحافظ أن هذا اللقاء يعد لقاءً تمهيديًا للتعارف ووضع الخطوط العريضة ورسم السياسات العامة لمجلس الإدارة استعدادًا لموسم سباقات الهجن المحلية والعالمية والذي سيبدأ في أكتوبر القادم، مضيفًا أنه سيتم عقد لقاء آخر خلال شهر أكتوبر.

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