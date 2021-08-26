/647368/تعرف-على-حكم-مباراة-الزمالك-والبنك-الأهلي-بالجولة-الاخيرة-بالدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي، المقرر لها في التاسعة مساء غد الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتكون طاقم التحكيم من:محمود عاشور حكما للسباحة محمود أبو الرجال مساعدا أول و أحمد توفيق مساعدا ثانيا وأبو بكر عبد الحي حكما رابعا وصبحي العمراوي حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

اتحاد الكرة يخاطب الزمالك

تلقى نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، إخطارا رسمياً من اتحاد الكرة المصري بشأن تسليم بطولة درع الدوري للقلعة البيضاء، عقب نجاح الفريق في التتويج بالبطولة.

وقال الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق: “ الزمالك تلقى بالفعل إخطارا رسميا من قبل اتحاد الكرة ، يؤكد تسليم درع الدوري غدا عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي”.

وأضاف : الإخطار وصل النادي عصر اليوم، وتم أخطار الجهاز الفني واللاعبين، بتسليم درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي بملعب بتروسبورت.

تعليق أسامه نبيه على مشاجرته مع حميد أحداد

وقعت أحداث مشاجرة بين أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك، والدولي المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق، في مران اليوم استعدادا للبنك الأهلي، وعلق نبيه على الأنباء التي ترددت حول نشوب المشاجرة.

وقال المدرب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي :” الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول افساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز”.

وشدد نبيه على أن الموقف لم يستغرق أكثر من عدة ثواني وتم احتواء الأمر، والفريق أنهى تدريبه في موعده ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا.