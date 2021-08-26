/647367/الزمالك-يسخر-من-البنك-الأهلي-قبل-لقاء-ختام-الدوري
يستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي غدا الجمعة بإستاد بترسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الزمالك توج بلقب الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربي في المباراة السابقة بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وفاز الزمالك على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف في مباراة الدول الأول التي أقيمت في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري، أحرز اهداف الأبيض كل من يوسف أوباما في الدقيقة 7 وحميد أحداد في الدقيقتين 18 و 43 وـحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 96 ، وأحرز هدف البنك الأهلي عاصم صلاح من ركلة جزاء 67 من عمر المباراة.
تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي
وخاض الزمالك لقاء الدور الأول بتشكيل مكون من محمد أبو جبل، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي “الونش”، عبد الله جمعة، طارق حامد ، فرجاني ساسي، أحمد سيد “زيزو” ، يوسف أوباما وأشرف بن شرقي، حميد أحداد.
وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق هو مدرب الزمالك في لقاء الدور الأول، في حين كان خالد جلال يتولى الإدارة الفنية للبنك الأهلي، وأدار المباراة تحكيميا أحمد العدوي.
قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي:
حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد.
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي.
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.
اتحاد الكرة يخاطب الزمالك
تلقى نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، إخطارا رسمياً من اتحاد الكرة المصري بشأن تسليم بطولة درع الدوري للقلعة البيضاء، عقب نجاح الفريق في التتويج بالبطولة.
وقال الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق: “ الزمالك تلقى بالفعل إخطارا رسميا من قبل اتحاد الكرة ، يؤكد تسليم درع الدوري غدا عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي”.
وأضاف : الإخطار وصل النادي عصر اليوم، وتم أخطار الجهاز الفني واللاعبين، بتسليم درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي بملعب بتروسبورت.
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