نشرة أخبار الزمالك: مشاجرة بين أسامه نبيه وأحداد.. قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي.. اتحاد الكرة يخاطب الإدارة لتسليم درع الدوري.. راحة سلبية لأشرف بن شرقي.. سلبية مسحة كورونا

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شهد نادي الزمالك اليوم الخميس الموافق السادس والعشرون من أغسطس، على العديد من الأحداث الرياضة، داخل جدران القلعة البيضاء، وخارجها، بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، أول أمس علىحساب الإنتاج الحربي، والتي غابت عن الفريق 7 أعوام متواصلة، بعد سيطرة من قبل القلعة البيضاء على البطولة.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الزمالك على مدار اليوم، بعد التتويج ببطولة الدوري، وقبل لقاء ختاك البطولة غداً امام البنك الاهلي، وازمة اسامة نبيه في تدريبات الفريق اليوم.

تعليق أسامه نبيه على مشاجرته مع حميد أحداد

وقعت أحداث مشاجرة بين أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك، والدولي المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق، في مران اليوم استعدادا للبنك الأهلي، وعلق نبيه على الأنباء التي ترددت حول نشوب المشاجرة.

وقال المدرب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي :” الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول افساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز”.

وشدد نبيه على أن الموقف لم يستغرق أكثر من عدة ثواني وتم احتواء الأمر، والفريق أنهى تدريبه في موعده ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق، لمواجهة البنك الأهلي غداً، في التاسعة مساء، في لقاء الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز، والتي شهدت على العديد من المفاجأت في صفوف القائمة بعد التتويج وحسم البطولة من الجولة الماضية.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

اتحاد الكرة يخاطب الزمالك

تلقى نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، إخطارا رسمياً من اتحاد الكرة المصري بشأن تسليم بطولة درع الدوري للقلعة البيضاء، عقب نجاح الفريق في التتويج بالبطولة.

وقال الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق: “ الزمالك تلقى بالفعل إخطارا رسميا من قبل اتحاد الكرة ، يؤكد تسليم درع الدوري غدا عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي”.

وأضاف : الإخطار وصل النادي عصر اليوم، وتم أخطار الجهاز الفني واللاعبين، بتسليم درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي بملعب بتروسبورت.

راحة سلبية لأشرف بن شرقي

حصل الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من المران الجماعي اليوم الخميس.

وفضل الجهاز الفني منح اللاعب راحة من التدريبات، بعدما أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن إراحته للاعبين الدوليين في مباراة البنك الأهلي.

سلبية مسحة الزمالك

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري قبل تدريب الأمس.

نجل شيكابالا وأحمد الأحمر

اصطحب محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك نجله آدم بتدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وتواجد أحمد الاحمر اسطورة كرة اليد.

وخطف أحمد الأحمر قائد كرة اليد بنادي الزمالك ونجل شيكابالا الأنظار داخل ميت عقبة، أثناء التواجد داخل جدران القلعة البيضاء، وذلك حصد الفارس الأبيض بطولة الدوري الممتاز، وانتزاع اللقلب من غريمة التقليدي الأهلي.

البنك يرصد لاعب الزمالك في الإنتقالات الصيفية

أكد كريم حسن شحاتة المدير الرياضي نادي البنك الأهلي، أن فريق البنك الأهلي استحق البقاء في مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

وتحدث كريم حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر أون سبورت قائلاً "الفريق وجد بعض الصعوبات في بداية الموسم، ولكن الأمور أصبحت أفضل في النهاية، ففي خلال الـ 10 مباريات الأخيرة لم يتعرض الفريق سوى لخسارة واحدة من إنبي".

وأضاف "نخطط في الفترة المقبلة للتعاقد مع 7 صفقات سوبر تستطيع أن تضع الفريق على الطريق الصحيح خلال الموسم الجديد".

وتابع "حدث تواصل رسمي من جانب اللواء أشرف نصار رئيس النادي مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وذلك من أجل طلب ضم كريم بامبو بشكل رسمي".

وزاد "هناك موافقة مبدئية من جانب نادي الزمالك على بيع كريم بامبو للبنك الأهلي، كما يرحب اللاعب بالبقاء مع الفريق".

واختتم "لا أعلم موقفي في الفترة المقبلة من البقاء أو الرحيل عن البنك الأهلي، واستمراري لن يتعارض مع البرنامج الذي سأقوم بتقديمه".