وزير التعليم العالى: لدينا أماكن بالجامعات تكفى لتلبية رغبات الطلاب

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن اليوم نهاية التقديم للمرحلة الأولى للتنسيق، وبالتالى 99% من الطلاب تقدموا، والأعداد كما توقعنا فى تقدم، مشيراً إلى أن الأماكن هذا العام بالجامعات متاحة من خلال الأعداد والمجموعات، بشكل أفضل من أى عام مضى فيما يتعلق بتحقيق رغبات الطلاب بشكل كبير، وهو ما يدل على أن انخفاض المجاميع لم يؤثر على إتاحة أماكن فى الجامعات بكل التخصصات.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة مع الإعلامى مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد: "نمتلك البنية التحتية وأماكن فى الجامعات المصرية، وهو ليس عمل يوم بل نتحسب لعشر سنوات قادمة، من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى المنشآت، حتى يكون لدينا من مطروح حتى العريش ومن أسوان للإسكندرية جامعات تغطى كل الأعداد مع وجود مقاعد إضافية فى كل التخصصات".

وقال وزير التعليم العالى: "طالب هذا العام الذى كان لديه ظروف استثنائية مختلفة عن زملاءه، حقوقه كلها محفوظة، وباقى الطلاب هم أبنائنا أيضا وحق علينا توفير أماكن لهم جميعا، وعندما كان التصحيح يدوي، كان هناك فرص للتعديل الخاص بالترشيح للكليات، وكان هناك قضايا تأتى إلينا بعد عام، وهناك طلاب بعد التحاقه فى الكلية بعام كامل حصل على درجة أو درجتين وتم تصحيح مساره وهو حقه، أما فى النظام الإلكترونى الحالى نسب الأخطاء تكاد تكون منعدمة".

وتابع: "لدينا كل طلبة فى مجموعة تنافس بعضها، ولو لدينا 650 ألف طالب بالثانوية العامة بنموذج امتحان معين وظروف معينة، ينافسون بعضهم على مقاعد معينة، فننظر للشهادات المعادلة، هناك شهادات عربية والدبلومة الأمريكية والبريطانية وبعض الدرجات من فرنسا وألمانيا وسويسرا، وكل مجموعة طلبة ينافسون بعض على عدد من الأماكن تتنافس مع أعدادهم بالثانوية العامة".

وأضاف: "الجامعات ليست مكان لتلقى العلم فقط، وإنما مكان لتشكيل فكر ووجدان الشاب فى مرحلة هامة من عمره، وجامعة القاهرة خلال الشهر الماضى، كان هناك ندوات شبه أسبوعية للتوعية، وهو دور الجامعة الهام فى هذه المرحلة العمرية للشباب، كما يتم تنظيم رحلات للمشروعات التى تنفذها الدولة".