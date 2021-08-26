انتحار شاب بإلقاء نفسه من الطابق السابع بالخصوص  

أقدم شاب في العشرينات من العمر على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة شقة بالطابق السابع بمنطقة الخصوص.

تلقى المقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط شاب من علو علي سيارة أثناء سيرها في الشارع.

وعلي الفور انتقلت قوة من مباحث القسم مركز المحلة إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة المبدئية للجثة أنه مصاب بكدمات وجروح وجاري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة التى تتولى باقى التحقيقات.