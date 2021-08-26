دوت الخليج ينشر كشف حساب للنائب أحمد القناوي خلال دور الإنعقاد الأول بمجلس الشيوخ

/647362/تحيا-مصر-ينشر-كشف-حساب-للنائب-أحمد-القناوي-خلال-دور-الإنعقاد-الأول-بمجلس-الشيوخ

يرصد موقع دوت الخليج كشف حساب النائب أحمد القناوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الإنعقاد الاول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

الجلسات العامة

حضر النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، 15 جلسة عامة و6 ندوات وفعاليات، إضافة إلى استخدامة لـ 9 أداوات رقابية.

قانون الصكوك السيادية

كما شارك النائب أحمد القناوي فى مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية الحكومية، فضلا عن تقدمه بـ 45طلب خدمي تمت الموافقة عليها جميعا . كما حضر النائب أحمد القناوي ، 12 اجتماع باللجان النوعية بمجلس الشيوخ .

فض دور الإنعقاد الأول لمجلس الشيوخ

وتجدر الإشار إلى أن الرئيس السيسي صدق على رفع دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.