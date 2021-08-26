مرثا محروس لـ دوت الخليج خلال انطلاق ملتقي التوظيف والتدريب الأول :الشباب هم نواة التغيير فى الدولة المصرية

/647356/مرثا-محروس-لـ-تحيا-مصر-خلال-انطلاق-ملتقي-التوظيف-والتدريب-الأول--الشباب-هم-نواة-التغيير-فى-الدولة-المصرية

ملتقي التدريب والتوظيف

وأكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، أن هناك احتياجات ملحة للوظائق، مشيرة إلى وجود استراتيجية بجانب التوظيف وهي تأهيل الشباب من خلال منح تدريبية للعمل، موضحة التنسيق والتعاون مع وجود 30 شركة فى المجالات المختلفة،منها التنمية البشرية والموارد البشرية ، والالكترونيات والجرافيك وغيرها.

الجمهورية الجديدة

وشددت النائبة مرثا محروس خلال حديثة لموقع دوت الخليج ،على ضرورة تسلح الشباب بالعلم والحصول على الفرص التي تثقل من خبراتهم ، لافتة إلى نجاح تجربة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، موضحة ما تحتويه من خبرات شبابية فى كل المجالات أمنوا بأحلامهم وعملوا على تحقيقها.

تمكين الشباب

وأضافت النائبةمرثا محروس ، عضو مجلس النواب، أن شباب التنسيقية نموذج لنواة التغيير فى الدولة المصرية، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة بداية الأمل وستقوم بأبنائها ، مضيفة” أن أي عمل لن يملس على ارض الواقع الا بودجود الشباب وهما كلمة السر”، مشيرة إلى تمكين الشباب فى كل مفاصل الدولة فى المناصب التنفيذيةن أو من خلال مشاركتهم فى البرلمان بغرفتيه.

وتجدر الاشارة الى نجاح جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إنهاء الأزمة التي احتلت مساحة من الجدل العام خلال الأيام الماضية عقب صدور قرار من محافظة القاهرة بوضع تسعيرة للتصوير السينمائي أو الدعائي مدة يوم بأي من شوارع القاهرة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه، الأمر الذي اعترض عليه السينمائيون مؤكدين أنه يعطل مسيرة السينما ويضع القائمين على هذه الصناعة المهمة في مأزق حقيقي.

بدورها، تواصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن طريق ممثليها النائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للتوصل لحل يحقق المصلحة العامة ولا يعيق مسيرة السينما والفن، وينهي الأزمة.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في بيان، إنه تم التوافق مع نقيب المهن التمثيلية والنائبة سها سعيد والنائب نادر مصطفى، على وضع ضوابط للقيمة المادية حسب الأعمال التي سيتم تصويرها سواء كانت تجارية أو إعلانية أو فنية.

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للواء خالد عبدالعال على سعة صدره، وسرعة استجابته لما طرحته تنسيقية شباب الأحزاب ونقابة المهن التمثيلية.