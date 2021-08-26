الأهلي يرحب بثالث الصفقات الرسمية.. بيرسي تاو "الأسد الأحمر"..فيديو

رحب الحساب الرسمى بالنادى الأهلى عبر فيس بوك، بانضمام بيرسى تاو إلى القلعة الحمراء، فى إطار خطة المارد الأحمر لتدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد، ونشر حساب الأهلى فيديو للترحيب باللاعب وعلق عليه "الأسد الأحمر".
أعلن النادي الأهلي اليوم، الخميس، تعاقده مع الثلاثي كريم فؤاد وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، وذلك قبل 24 ساعة على إسدال الستار رسميًا على الموسم الجاري بمواجهة أسوان المقرر إقامتها غدا في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وقال الأهلي في بيان رسمي أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي أعلن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.
وسبق الإعلان عن ميكيسوني التعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وقال توفيق إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المقرر ألا يشارك الثلاثي الجديد مع النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفدرالية، المحدد لها 24 سبتمبر المقبل خاصة وأن النادي أرسل قائمته الأفريقية للموسم الجديد وتضمن 33 لاعبًا ولم تتضمن الثلاثي الجديد وستشهد إضافة الثلاثي في يناير حيث يتبقى في القائمة 7 مقاعد شاغرة.
وستكون مشاركة تاو وميكيسوني وفؤاد بدءًا من مباراة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر والتي لم يتحدد موعدها حتى الآن، وينتظر النادي الأهلي تحديد الموعد من جانب اتحاد الكرة الذي قرر تأجيل مباريات الفريق في الكأس والتي لم يشارك فيها سوى في مباراة دور الـ32 أمام النصر والتي حسمها بنتيجة 2-1، وتم تأجيل باقي المباريات بسبب ضغط جدول الفريق في مسابقة الدوري.
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