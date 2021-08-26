جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، ملحق بروتوكول التعاون القائم بين وزارة الأوقاف والمجلس القومى للمرأة لاستخراج 20 ألف بطاقة رقم قومى جديد للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومى للمرأة.





وأوضح الوزير أن ذلك جاء بناء على الدراسة الميدانية التى تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع. يذكر أن إجمالى البطاقات التى تم استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومى للمرأة بلغ 160 ألف بطاقة، ليصل العدد بهذا الملحق إلى 180 ألف بطاقة رقم قومى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف : استخراج 20 ألف بطاقة جديدة بالتعاون مع قومى المرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.