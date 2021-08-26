عاجل.. مصر تعبر عن بالغ إدانتها واستنكارها لتفجيرى مطار كابول

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للتفجيريّن الإرهابييّن اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشقاء الأفغان، وكذا أفراد من الجيش الأمريكى.





وجاء فى بيان لوزارة الخارجية "تتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازى إلى ذوى كافة الضحايا الأفغان والأمريكيين الذين سقطوا جراء هذا الإرهاب الغاشم، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين". وأضافت: "هذا، وتؤكد مصر مجددًا تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكالها وصورها".

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