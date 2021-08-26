/647359/بيان-جديد-لنقابة-الممثيلين-بلبنان-بشأن-منح-محمد-رمضان-الدكتوراه

أصدر نقابة الممثلين بلبنان الذي يتولى رئاستها النقيب نعمه بدوي، اليوم الخميس 26 أغسطس، بيانًا صحفيا للرد على ما تم تداوله قبل ساعات، بعدما نشره الفنان محمد رمضان حصوله على الدكتوراة الفخرية ولقب سفير الشباب العربي، وتكريمه في بيروت.

دوت الخليج يرصد تعليق نقابة الممثلين بلبنان

جاء في البيان "تداولت المواقع الصحفية الاليكترونية ما نشره الممثل والمغني المصري محمد رمضان عن تكريمه في بيروت وتحديدا في مهرجان يحمل اسم (أفضل الدولية)، أقيم في كازين لينان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، ونقابة ممثلي المسرح والإذاعة والتليفزيون ونقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، ومنح الفنان رمضان لقب سفير الشباب العربي فيما منحه المركز الألماني الدولي في بيروت شهادة دكتوراة فخرية في التمثيل والأداء الغنائي".

وتابع: "يهم نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة و التليفزيون في لبنان (نقابة الممثلين)، أن توضح للرأي العام اللبناني والمصري والعربي، أنها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب و لا من بعيد وهي ليست الجهة المخولة منح ألقاب سفراء أو غيرها من الألقاب".

وأضاف البيان "كما تعلن نقابة الممتلين في لبنان النقابة الأم أول نقابة في لبنان والعالم العربي منذ نشأتها عام 1948، أنها لم تمنح أي لقب لأي فنان لبناني أو عربي عبر تاريخها، وبالتالي فإننا نرفض زج اسم نقابتنا وتاريخها في مواضيع سطحية شكلية، لأن دأبنا هو الدفاع عن حقوق الممثل اللبناني ودعمه وقيام أفضل العلاقات مع النقابات العربية الشقيقة".

السفارة الألمانية بالقاهرة تتبرأ من الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان

ونفت السفارة الألمانية بالقاهرة اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علاقتها بما يسمي المركز الثقافي الألماني بلبنان، مضيفة”دائما نشعر بالإطراء لرؤية كم من الناس يحبون كلمة "ألمانية"، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية”.

وتابعت السفارة”لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني بلبنان. إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا ومتابعة معهد جوتة، والهيئة الألمانية للتبادل العلمى”.