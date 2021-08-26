/647357/الصور-الأولى-لحفل-خطوبة-ريم-سامي-على-رجل-الأعمال-طارق-هيمن

تحتفل الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بحفل خطبتها اليوم الخميس على رجل الأعمال طارق هيمن، بقرية سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي بحضور عدد محدود من الأصدقاء والأقارب من العائلتين.

دوت الخليج يرصد الصور الأولى من حفل خطوبة ريم سامي وطارق هيمن

وظهرت ريم سامي خلال حفل خطبتها فستانًا قصيرًا باللون الأبيض بنظام أوف شولدر وذات أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، بينما ارتدى طارق هيمن بذلة باللون الرمادي وقميصًا أبيض.

ويأتي حفل الخطبة بعد نجاحها في المارثون الرمضاني الدرامي الماضي 2021، من خلال مشاركتها في مسلسل «نسل الأغراب» بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ولعبت خلاله دور فتاة تُدعى فاطمة.

ريم سامي تتألق بمسلسلات رمضان

ويُشار إلى أن ريم سامي بدأت مشوارها الفني عام 2018 من خلال مشاركتها في مسلسل «للحب فرصة أخرى» بطولة الفنانة داليا البحيري، وبعدها شاركت في مسلسل «ولد الغلابة» بطولة الفنان أحمد السقا ومي عمر، ومن إخراج شقيقها محمد سامي وتأليف أيمن سلامة، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا حيث اتقنت من خلاله اللهجة الصعيدية.

كما شاركت ريم سامي في مسلسل «البرنس» وجسدت «نورا» شقيقة محمد رمضان من إخراج شقيقها محمد سامي الذي عرض في مارثون دراما رمضان 2020، وشاركت في رمضان الماضي 2021 في مسلسل «نسل الأغراب».

كما انتهت النجمة الشابة ريم سامى من قراءة سيناريو مسلسل جديد تشارك به فى الموسم الدرامى الرمضانى 2022.

طارق هيمن

الجدير بالذكر أن طارق هيمن هو حفيد رجل الأعمال طارق إسماعيل، صاحب مجموعة الطارق للسيارات، ويعمل مع والده كمساعد نائب الرئيس، تخرج طارق هيمن في الجامعة الأمريكية، وحصل على الماجستير من إحدى الجامعات الكندية الكبرى.